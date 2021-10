Zaduszki Jazzowe 2021 w Inowrocławiu. W Teatrze Miejskim wystąpią: Rogóż & Jazz Friends i Wojciech Myrczek

Państwowa Szkoła Muzyczna I i II st. im. J. Zarębskiego w Inowrocławiu zaprasza na kolejne Zaduszki Jazzowe. Koncert zaplanowano 27 października 2021 r. (środa) o godz. 18.30 w Teatrze Miejskim. Wystąpią: zespół Rogóż & Jazz Friends oraz gość specjalny - Wojciech Myrczek.

Rogóż & Jazz Friends - to zespół (projekt), który tworzą muzycy związani z Wydziałem Jazzowym Państwowej Szkoły Muzycznej w Inowrocławiu oraz wykładowcy Wydziału Jazzu Akademii Muzycznej w Bydgoszczy. Zagrają utwory z płyty, która zawiera siedem autorskich aranżacji standardów jazzowych, które to standardy pojawiły się podczas poprzednich sześciu edycji Inowrocławskich Zaduszek Jazzowych. Pomysłodawcą pierwszej edycji "Zaduszek" w Inowrocławiu oraz ich kolejnych odsłon jest inowrocławski saksofonista Piotr Rogóż, pedagog PSM, który zaprosił do współpracy muzyków - " przyjaciół jazzu" - stąd nazwa projektu.

Premierowy koncert odbędzie się podczas tegorocznej edycji inowrocławskich Zaduszek Jazzowych, a każda osoba posiadająca bilet wstępu na to wydarzenie otrzyma w dniu koncertu płytę Rogóż & Jazz Friends - " My World".