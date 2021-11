Zaduszki Muzyczne 2021 w Aleksandrowie Kujawskim [zobacz zdjęcia] Krzysztof Górski

Jak co roku w Aleksandrowie Kujawskim odbyły się "Zaduszki Muzyczne". W sali im. Edwarda Stachura w budynku zabytkowego dworca kolejowego wystąpił zespół MONK. To nietypowa formacja muzyczna. Choć nie używają instrumentów, słuchacze często mówią o nich, że dobrze „grają”. Ich muzyka to połączenie różnych gatunków takich jak: jazz, pop, rock, a nawet muzyka klasyczna – zero instrumentów, tylko głosy ludzkie. Jesteście ciekawi jak było? Zapraszamy do galerii.