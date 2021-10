Zaliczki dopłat bezpośrednich za 2021. Od kiedy możesz spodziewać się przelewu?

Komisja Europejska dała przysłowiowe zielone światło na wypłatę we wcześniejszym terminie części dopłat bezpośrednich. W wyjątkowych przypadkach, związanych z Covid-19 czy klęskami żywiołowymi, mowa o 70 proc. Tak jest w przypadku Polski. Dodajmy, że na wypłatę zaliczek nad Wisłą, przeznaczono 2,4 mld euro.

"W 2021 r., ze względu na sytuację związaną z pandemią COVID-19, a także w związku z wystąpieniem suszy, znaczna część gospodarstw rolnych w Polsce doświadcza trudności finansowych i problemów z płynnością finansową, które w istotny sposób wpływają na pogorszenie zdolności gospodarstw do realizacji zobowiązań. Okoliczności te stanowią przesłankę do wypłaty zaliczek na poczet płatności bezpośrednich za 2021 r.", wskazało uzasadnieniu do projektu rozporządzenia Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.