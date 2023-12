Zapadła decyzja. Ścieżka rowerowa połączy gminę Kruszwica z gminą Inowrocław

- Od wielu lat zabiegamy o zbudowanie ścieżki rowerowej, łączącej Kruszwicę i Inowrocławiem. Pierwotna koncepcja zakładała przebudowę ścieżki rowerowej w ciągu drogi powiatowej z Kruszwicy przez Łojewo do Inowrocławia. Niestety, z różnych względów nie udało się zrealizować tego planu, dlatego podjęliśmy rozmowy z marszałkiem Piotrem Całbeckim, by podobną inwestycję zrealizować w ciągu drogi wojewódzkiej nr 412. Cieszę się, że udało nam się wpisać ten odcinek do koncepcji rozwoju sieci dróg rowerowych na terenie naszego województwa – informuje burmistrz Kruszwicy Dariusz Witczak.