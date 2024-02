Zapiszcie się na półmaraton - XV Bieg Piastowski i towarzyszące mu biegi na krótszych dystansach

Jak informuje inowrocławski Ośrodek Sportu i Rekreacji, w ramach Piastowskiego Festiwalu Biegowego 10 maja br. na Stadionie Miejskim im. Inowrocławskich Olimpijczyków odbędą się biegi młodzieżowe, a 11 maja - biegi na 5 km i 10 km oraz XV edycja Biegu Piastowskiego - półmaratonu z Kruszwicy do Inowrocławia.

Cały czas trwają zapisy poprzez stronę www.domtel-sport.pl. Od 1 marca opłata za udział w półmaratonie wynosić będzie 90 zł, a w biegach na 5 i 10 kilometrów - 70 zł. W terminie od 1 do 11 kwietnia trzeba będzie zapłacić 100 zł i 80 zł, od 12 kwietnia do 6 maja (do godz, 22.00) br. opłaty startowe będą wynosić 120 zł oraz 90 zł. Natomiast od dnia 6 maja (od godz. 22:00) do 11 maja opłata startowa w półmaratonie wyniesie 150 zł, a w biegach na 5 i 10 km 100 zł.