Zapraszamy na Narodowe Czytanie w parku w Golubiu-Dobrzyniu

Narodowe Czytanie zaplanowano na sobotę 4 września. W Golubiu-Dobrzyniu rozpocznie się o godz. 15. W tym roku lekturą jest „Moralność pani Dulskiej” Gabrieli Zapolskiej.

Tradycyjnie Narodowe Czytanie objęte jest patronatem prezydenta RP.

– Podczas tegorocznej, dziesiątej odsłony Narodowego Czytania spotkamy się, aby wspólnie czytać „Moralność pani Dulskiej” Gabrieli Zapolskiej. To wyjątkowy utwór, który piętnuje obłudę i zakłamanie. Odnajdujemy w nim komizm i gorzką ironię, mistrzowskie odmalowanie postaci i wyczucie języka, ale przede wszystkim uniwersalne przesłanie moralne, które w imię uczciwości i sprawiedliwości każe potępiać zło. Sztuka Zapolskiej wzbogaciła literaturę polską o ważną refleksję społeczną. Pojęcie „dulszczyzna” weszło na trwałe do języka potocznego i na przestrzeni epok było różnie interpretowane, stając się przedmiotem żywych dyskusji – napisał w liście zachęcającym do udziału w akcji prezydent RP Andrzej Duda.