Zapraszamy na wyjątkowy mecz do Bydgoszczy!

#GrajDlaJaj - to hasło promujące piątkowe wydarzenie w bydgoskiej hali Łuczniczka. Odbędzie się tam wyjątkowy mecz z udziałem sportowców, samorządowców, biznesmenów i dziennikarzy.

Nasze zaproszenie przyjęli m.in. Piotr Lisek, Krzysztof „Diablo” Włodarczyk, Emil Sajfutdinow, Paweł Wojciechowski, Wiktor Przyjemski, Wojciech Pszczolarski, Marcin Feddek czy gość specjalny Iga Baumgart-Witan.

Panowie zasilą składy piłkarskich drużyn, a mecz posędziują: Adam Lyczmański - były arbiter szczebla centralnego, ekspert sędziowski Canal+ Sport oraz Krzysztof Meyze, jeden z najlepszych arbitrów żużlowych.

Wszystko to w ramach naszej akcji promującej profilaktykę męskich nowotworów. To bardzo ważne, bo rak prostaty to najczęściej rozpoznawany nowotwór złośliwy wśród mężczyzn, a województwo kujawsko-pomorskie jest na trzecim miejscu w Polsce pod kątem zachorowalności! Żniwo zbiera też rak jąder.

Dlatego w piątek, 26 listopada - włączając się w ogólnoświatową akcję Movember - przypomnimy wszystkim, jak ważne są badania profilaktyczne (w Łuczniczce, panowie będą mogli zapisać się takie badania w stoisku Centrum Onkologii, będzie można też zmierzyć sobie poziom glukozy, ciśnienie i uzyskać wiele cennych informacji na temat profilaktyki zdrowia). Będą też specjalne licytacje, a pieniądze zebrane przy okazji akcji trafią do Centrum Onkologii im. prof. Franciszka Łukaszczyka w Bydgoszczy.