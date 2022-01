Zasiłek chorobowy KRUS - tyle wynosi od 2022 roku. Zmieniła się też wysokość jednorazowych odszkodowań

Zasiłek chorobowy KRUS

Podwyższony został zasiłek chorobowy - do 20 złotych za każdy dzień niezdolności do pracy. Podwyższeniu uległ też zasiłek chorobowy w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2. Podskoczył on do 30 zł za każdy dzień czasowej niezdolności do pracy (trwającej nieprzerwanie nie dłużej niż czternaście dni).