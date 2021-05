Zasiłek opiekuńczy z KRUS - do kiedy przysługuje rodzicowi lub opiekunowi?

Zasiłek opiekuńczy dla ubezpieczonego w KRUS został przedłużony do 6 czerwca 2021 r.

KRUS wyjaśnia, że jeżeli we wniosku o zasiłek opiekuńczy złożonym przed wejściem w życie nowych przepisów wskazano okres opieki nad dzieckiem po 23 maja 2021 r. i spełnione zostały pozostałe warunki niezbędne do uzyskania prawa do tego zasiłku, to prawo do tego zasiłku zostanie przyznane na wskazany we wniosku okres opieki (nie dłużej niż do 6 czerwca 2021 r.) bez konieczności ponawiania wniosku.

Zasiłek ten nie przysługuje, jeśli drugi z rodziców dziecka może zapewnić dziecku opiekę (np. jest bezrobotny, korzysta z urlopu rodzicielskiego czy urlopu wychowawczego).

Źródło: KRUS