Zasiłek pogrzebowy bez zmian. Rodzinie musi wystarczyć 4000 zł na pochówek krewnego

- Biorąc pod uwagę siłę nabywczą złotówki, mamy zasiłek na bardzo przyzwoitym poziomie i nie mamy zamiaru go zmieniać - tak odpowiedział premier Mateusz Morawiecki na pytanie odnośnie ewentualnej podwyżki zasiłku pogrzebowego.

Pracownik zakładu pogrzebowego w Bydgoszczy zaznacza: - Nie ma co nas porównywać z Austrią. Tam minimalna pensja wynosi ponad 6500 zł brutto, w Polsce 2800.

Zrzutka na pogrzeb

- Siła nabywcza pieniądza od wielu lat dramatycznie spada. Wszystkie koszty, w tym koszty pracy, dotyczące branży funeralnej, rosną - mówi Dariusz Dutkiewicz, dyrektor Polskiej Izby Branży Pogrzebowej. - Zasiłek w kwocie 4000 zł nie pokrywa w całości kosztów pogrzebu. Rodzina dokłada więc do pochówku.

Kiedyś zasiłek był wyższy. W 2011 roku obniżono go jednak z 6395 zł do 4000. - Ówczesne Ministerstwo Finansów tłumaczyło, że polski zasiłek pogrzebowy należy do najwyższych w Europie i nawet po obniżeniu będzie wyższy niż średnia europejska.

W tamtych czasach Czesi dostawali niespełna 600 zł zasiłku, na Słowacji trochę ponad 300. - Rząd Tuska stwierdził zatem, że „luksusowy” zasiłek pogrzebowy musi zostać obniżony i tak też zrobił - wspomina bydgoszczanin.