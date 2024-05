Zasiłki na dziecko 2024. Mniej osób dostanie pieniądze - takie będą kryteria dochodu od listopada

Jak informuje "Dziennik Gazeta Prawna, w tym roku przypada termin ustawowy do przeprowadzenia weryfikacji kryteriów dochodowych w systemie świadczeń rodzinnych. Propozycja Rady Ministrów, która została przekazana do Rady Dialogu Społecznego, zakłada utrzymanie obecnego poziomu zarówno progów dochodowych, jak i wszystkich kwot świadczeń rodzinnych na kolejne trzy lata, czyli od 1 listopada 2024 roku do 30 października 2027 roku. Zamrożenie kryterium dochodowgo oznacza, że mniej rodziców otrzyma zasiłki na dzieci.