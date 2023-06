Zatrzymano kolejnego podejrzanego o udział w zabójstwie 29-letniego Macieja z Bysławia

Sebastian W. został zatrzymany we wtorek wieczorem (6.06.2023). W środę (7.06.2023) funkcjonariusze Komendy Stołecznej Policji doprowadzili go do Prokuratury Okręgowej w Warszawie.

Atak nożownika na Nowym Świecie. Do dramatycznych wydarzeń w centrum miasta doszło w ostatni weekend. W nocy z soboty na niedzielę do jednego ze sklepów wszedł zakrwawiony mężczyzna z ranami kłutymi…

Trzeci z podejrzanych Dawid M. został zatrzymany za granicą. Obecnie trwają czynności zmierzające do przekazania go polskim organom ścigania w ramach procedury ekstradycyjnej. Rzecznik Komendanta Stołecznego Policji nadkom. Sylwester Marczak powiedział PAP, że "Dawid M. wpadł dzięki międzynarodowym poszukiwaniom 14 marca", ale do środy było to tajemnicą.

Nadkom. Marczak zaznaczył, że ostatnie zatrzymania to efekt wielotygodniowej pracy policjantów wydziału poszukiwań i identyfikacji osób, który działa w KSP od niespełna pół roku. Dodał przy tym, że od samego początku w tej sprawie była ważna współpraca śledczych z policji i prokuratury.