Zawisza Bydgoszcz w rundzie jesiennej III ligi. Słodko - gorzki smak niebiesko-czarnych

Przed sezonem Zawisza był upatrywany jako jeden z głównych kandydatów do awansu. W tym gronie były jeszcze przede wszystkim Świt Szczecin czy Polonia Środa Wielkopolska . W Bydgoszczy buduje się zespół, który zamelduje się na szczeblu centralnym rozgrywek. W przerwie między sezonami nie doszło do wielu zmian personalnych. Dużym echem odbiło się zakontraktowanie dwóch wychowanków: napastnika Jakuba Bojasa i pomocnika Macieja Konę , którzy ostatnio regularnie grali na poziomie II ligi. W przedsezonowych planach nie bez znaczenia był też fakt, że kibice chcą oglądać zespół, który gra wyżej niż w III lidze , a nie gra o miejsce w środku stawki tej klasy rozgrywkowej.

Udany początek

Kluczowe straty

Regularne punktowanie

Niewygodny Sokół

Jednak od połowy października do połowy listopada Zawisza znowu zanotował słabszy okres. Zaczęło się od feralnego wyjazdu do Sokoła Kleczew. Tam bydgoszczanie jeszcze nie wygrali i teraz także doznali sromotnej porażki 1:4. Do tego doszły jeszcze przegrane ze Świtem 0:1 u siebie i Gedanią 0:2 na wyjeździe. I strata do lidera ze Szczecina urosła do 17 punktów. W międzyczasie było zwycięstwo nad Polonią 2:0 i remis z Vinetą Wolin 2:2.

Nie można zapomnieć o meczu 1/16 finału Fortuna Pucharu Polski z Lechem Poznań. Niebiesko-czarni co prawda przegrali 0:4, ale na trybunach stadionu przy ul. Gdańskiej zasiadło około 14 tysięcy kibiców, co było najlepszym wynikiem od czasu występów w ekstraklasie czyli od blisko 10 lat.