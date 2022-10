Zawodnicy „Czarnego Orła” znów wrócili z zawodów z medalami. To ich kolejny sukces! Małgorzata Chojnicka

Zawodnicy ze Szkoły Walki „Czarny Orzeł” wzięli udział w Mistrzostwach Mazowsza, zorganizowanych przez Polski Związek Ju Jitsu i Amatorską Ligę MMA. Drużyna wywalczyła trzy miejsca medalowe Alicja Krzeszewska – złoty medal, Kacper Kempiński – srebrny medal, Bartek Piwoński – brązowy medal. To kolejny sprawdzian przed grudniowymi Mistrzostwami Dziecięcej Ligi Grapplingowej, W tych zawodach siedmioro zawodników oprócz udziału w turnieju stoczy walki wieńczące cały turniej. Będą to walki o pasy mistrzowskie. Będą to: Alicja Krzeszewska, Kinga Kwiatkowska, Jakub Wojtal, Filip Pawłowski, Bartek Piwoński, Jan Bisowski i Jan Podlaski.