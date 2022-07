Zbiórka krwi dla ciężko chorej Marcjanny z Pawłówka. Dziewczynka ma 5 lat i walczy o życie

Wiadomość o śmiertelnej chorobie nigdy nie przychodzi w porę, zwłaszcza kiedy ma się 5 lat. Tuż po Wielkanocy, ze względu na utrzymujący się długo stan podgorączkowy, zlecono badanie krwi. Stwierdzono bardzo wysoki poziom leukocytów. Pobór szpiku potwierdził diagnozę. To ostra białaczka limfoblastyczna typu - T. Szpik zajęty w 95 procentach. Niestety, pomimo leczenia rak nie daje za wygraną i nadal nie ma remisji.

Dramat w Pawłówku

To historia 5 letniej Marcjanny Urbaniak z podbydgoskiego Pawłówka opisana na stronie Szkoły Podstawowej im. kard. Stefana Wyszyńskiego w Kruszynie. Szkoła włączyła się w akcję, bo dziewczynka jest znana w tej placówce, uczęszcza do miejscowego oddziału przedszkolnego. - To pełna energii i radości – 5 latka – informują nauczyciele.