Zbiórka pieniędzy na dom dla rodziny zastępczej z Ciechocinka. Potrzebna pomoc!

Dla dzieci trafiających do rodzinnych domów dziecka ważna jest przynależność. - Nie wolno ich etykietować: “jesteś z rodziny zastępczej”, “jesteśmy z rodzinnego domu dziecka” - mówi Paweł Słupski z Ciechocinka. - W domu jesteśmy “ciocia” i “wujek”. Na zakupach, w miejscach publicznych zwroty są bezosobowe lub pojawia się: “mama” i “tata”, żeby tylko nikt się nie zorientował, że sytuacja dzieci jest inna. Nauczyciele w szkole też są na to wyczuleni. Staramy się traktować wszystkie dzieci jak swoje - opowiada Paweł. - Kiedy piszę do nauczycieli np.: “proszę o usprawiedliwienie/ zwolnienie mojego syna, mojej córki”, to dzieciaki są bardzo dumne z tego, że nazywane są “synem” czy “córką”. Aż rosną. Podobnie z wakacjami. Nie chcemy nikomu się tłumaczyć. Po prostu jesteśmy dużą rodziną, a nie “rodziną zastępczą”, bo to stygmatyzuje dzieci.