Zbliża się Tour de France 2024! To będzie wyjątkowa edycja!

– Nicea oferuje wyjątkową scenerię i wspaniałe tereny do ekspresji dla mistrzów, których zamierzamy wykorzystać. To miasto znane jest na całym świecie. Ma piękne otoczenie i pobliskie góry. Nie bez znaczenia był również fakt, że burmistrz Nicei Christian Estrosi jako pierwszy, po chwili namysłu, zaakceptował naszą propozycję – mówił dyrektor wyścigu Christian Prudhomme.Tegoroczny Tour de France będzie miał też wyjątkowo mocny polski akcent, bo oficjalnym partnerem wyścigu została Grupa InPost.

Warto też dodać, że Tour de France po raz 26. rozpocznie się poza granicami Francji. I tutaj też organizatorzy piszą historię, bowiem pierwszy raz w historii gospodarzem Grand Départ będą Włochy. Zawody rozpoczną się we Florencji, a na terytorium Italii w pełni rozegrane zostaną pierwsze trzy etapy, z czego premierowy zakończy się w Rimini.

Prudhomme nie ukrywa, że zlokalizowanie startu wyścigu we Florencji to nie przypadek. To właśnie stamtąd pochodzi Gino Bartali, jeden z najbardziej utytułowanych i najpopularniejszych włoskich kolarzy szosowych. Dodajmy, że jest dwukrotnym zwycięzcą Tour de France. – Rzadko zdarza się, aby Tour de France rozpoczynał się od przewyższenia przekraczającego 3600 metrów. W regionach Toskanii i Emilii-Romanii ciekawie zapowiada się walka między pretendentami do tytułu, zwłaszcza na podjeździe do San Marino. To będzie też 13. państwo w historii, przez które będzie przebiegał nasz wyścig! – dodaje dyrektor Tour de France.