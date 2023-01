Zderzenie autobusu MPK z samochodem osobowym na ulicy Stodólnej we Włocławku [zdjęcia] Agnieszka Romanowicz

Około godz. 16 we wtorek 3 stycznia 2023 roku na ul. Stodólnej we Włocławku doszło do zderzenia autobusu MPK (nr 19, jadący na Promienną) z samochodem osobowym (Renault Scenic). Zobaczcie zdjęcia.