Zespół "Jesienny Kwiat" z Szubina bryluje na scenie od 20 lat. Jubileusz był huczny [zdjęcia]

Z inicjatywą powstania zespołu wystąpił 20 lat temu Zbigniew Sabaciński, ówczesny dyrektor domu kultury w Szubinie. Jak niegdyś wspominał - początki do łatwych nie należały. Na pierwszych próbach wszyscy ubrani byli w kurtki i płaszcze, bo w domu kultury nie działało ogrzewanie. Dziś śpiewacy mają do dyspozycji pięknie odremontowaną placówkę, a na jubileuszowy koncert zaproszono gości do nowoczesnej sali widowiskowej.