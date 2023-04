Zespół Szkół Technicznych w Lipnie kusi ósmoklasistów atrakcyjną ofertą

Zespół Szkół Technicznych im. Ziemi Dobrzyńskiej w Lipnie ma bogatą ofertę kształcenia zarówno w technikum, jak i w branżowej szkole I stopnia. W ubiegłym tygodniu zorganizował trzydniowy cykl spotkań z ósmoklasistami ze szkół w powiecie lipnowskim. Była to okazja, by poznać szkołę, w której być może będzie się kontynuować naukę. Scenariusz był zawsze ten sam. „Drzwi otwarte” rozpoczynało spotkanie informacyjne w świetlicy szkolnej na temat oferty kształcenia i możliwości rozwijania swoich pasji, a następnie było zwiedzanie budynku głównego, klasopracowni, sali gimnastycznej, siłowni oraz otoczenia wraz z boiskiem wielofunkcyjnym. Na zakończenie goście zapoznawali się z bazą dydaktyczną Centrum Kształcenia Zawodowego. Na każdego czekał słodki poczęstunek, przygotowany przez uczniów w pracowniach gastronomicznych. Ósmoklasiści bardzo chętnie biorą udział w takich wyjazdach. Warto podkreślić, że Zespół Szkół Technicznych w Lipnie na bieżąco dostosowuje ofertę kształcenia do potrzeb rynku pracy.