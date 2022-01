Zgrupowanie, wyjazd na południe, sparingi. Abramczyk Polonia Bydgoszcz ma plan

Sezon ligowy bydgoska drużyna rozpocznie w kwietniu (9-11), wyjazdowym meczem z Landshut Devils. Na swoim torze po raz pierwszy w tym roku zaprezentuje się w drugiej rundzie (16-17 kwietnia), w meczu z Wybrzeżem Gdańsk.

Na 2022 rok bydgoska drużyna ma wyznaczony ambitny cel - walkę o awans do PGE Ekstraligi. Drużyna została kompletnie przemeblowana (co wymusiły m.in. odejścia Davida Bellego i Wadima Tarasenki), wzmocniona zawodnikami z ekstraligi - Matejem Zagarem, Kennethem Bjerre i Adrianem Miedzińskim. Oczekiwania są duże, ale konkurencja jest mocna. Obok Polonii, jako faworytów do walki o pierwsze miejsce w lidze, wymienia się Falubaz Zielona Góra i Wilki Krosno.