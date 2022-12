Zimą z Inowrocławia do Zakopanego i Szklarskiej Poręby pociągiem bez przesiadki

Od 22 grudnia 2022 r. do końca zimowych ferii, a więc do 28 lutego 2023 r., dzięki okresowemu wydłużeniu relacji pociągu kat. IC Halny relacji Bydgoszcz - Bielsko-Biała, z Inowrocławia i Mogilna dojedziemy bez przesiadki do Zakopanego. Z uwagi na gruntowną modernizację stacji w zimowej stolicy Polski, skład zakończy bieg na stacji tymczasowej Zakopane - Spyrkówka, zlokalizowanej w rejonie ul. Chyców Potok. Odjazd pociągu ze stacji Inowrocław o godz. 5.18, przyjazd do Zakopanego o godz. 17.33, odjazd z Zakopanego o godz. 12.06, przyjazd do Inowrocławia o godz. 23.13.

Ze względu na trwającą od kilku lat modernizację linii kolejowej Kraków - Zakopane, od marca do czerwca, znów zostaną wstrzymane pociągi do stolicy Tatr i Podhala. - Celem inwestycji na trasie Kraków - Zakopane jest skrócenie czasu podróży pociągiem do stolicy Tatr, zwiększenie dostępności do kolei i komfortu pasażerów oraz podniesienie poziomu bezpieczeństwa. Szacowany czas jazdy po zakończeniu inwestycji, planowanym na koniec 2023 r. wyniesie nieco ponad 2 godziny - czytamy w komunikacie spółki PKP Polskie Linie Kolejowe SA.