Wakacyjne połączenia kolejowe Polregio od 23 czerwca. Sprawdź promocje i ceny biletów

W tym roku będzie to 107 dodatkowych połączeń dziennie. Na podróżnych czekają również specjalne bilety w atrakcyjnych cenach.

Pociąg całoroczny na trasie Bydgoszcz - Gdynia

Planującym natomiast wypady do Małopolski podpowiadamy, że stale kursują tam pociągi na trasie: Kraków - Krynica-Zdrój - Kraków. W okresie wakacyjnym rozkład przewiduje powrót pociągów na trasę Kraków - Zakopane - Kraków.

- Zwracamy uwagę pasażerów, że ze względu na ograniczoną długość peronów oraz brak mijanek, pociągi kursujące w trasach na Hel w okresie wakacyjnym mają ograniczoną liczbę miejsc, w tym zwłaszcza ograniczoną liczbę miejsc na rowery. Zapraszamy do wcześniejszego planowania wycieczek bądź korzystania z lokalnych wypożyczalni rowerów - radzą w biurze prasowym Polregio.

Na Dolnym Śląsku dostępny jest pociąg relacji Poznań - Szklarska Poręba, który odjeżdża z Wrocławia Głównego w godzinach porannych. Godziny pociągu powrotnego są dostosowane do potrzeb turystów - odjazdy ze Szklarskiej Poręby Górnej odbywają się od poniedziałku do piątku o godz. 12:45, natomiast w soboty, niedziele i święta o godz. 15:33. W skład pociągu wchodzi wagon przystosowany do przewozu rowerów oraz wagon cafeREGIO.

Pasażerowie poszukujący połączeń wakacyjnych na Warmii i Mazurach mogą skorzystać z regularnych połączeń na trasach: Olsztyn - Szczytno - Pisz - Ełk, Olsztyn - Giżycko oraz Olsztyn - Ostróda - Iława.