Złodziej rowerów w Bydgoszczy zatrzymany. Wpadł jadąc na kradzionym sprzęcie

Do zatrzymania złodzieja recydywisty doszło wczoraj przy ul. Jagiellońskiej w Bydgoszczy. Z ustaleń kryminalnych z bydgoskiego Śródmieścia wynikało, że ulicą Chopina porusza się mężczyzna na skradzionym wcześniej rowerze. 30-latek na widok policjantów porzucił rower i zaczął uciekać. Na nic się to zdało. Bydgoszczanin został zatrzymany.

Po sprawdzeniu jego danych w policyjnych systemach informatycznych okazało się, że jest poszukiwany przez policjantów z bydgoskiego Błonia za kradzież telewizora. Dodatkowo 30-latek działał w warunkach recydywy, gdyż wcześniej odbywał karę pozbawienia wolności za podobne przestępstwa.

Policjanci ustalili, że rower którym zatrzymany jechał ukradł kilkadziesiąt minut wcześniej w Bydgoszczy. Jednoślad został zabezpieczony. W tej sprawie policjanci ustalają jego właściciela. Na tym jednak nie koniec.

- Zbierając materiał dowodowy policjanci udowodnili 30-latkowi dokonanie 10 kradzieży rowerów na terenie Bydgoszczy w okresie od czerwca do sierpnia tego roku, m. in. na Błoniu, Czyżkówku, Śródmieściu, Bartodziejach i Szwederowie. Łączna wartość skradzionych rowerów to kwota ponad 13 tysięcy złotych. Już teraz wiadomo, że to nie wszystkie kradzieże, za które mężczyzna odpowie - mówi podkom. Lidia Kowalska z Zespołu Prasowego KWP w Bydgoszczy.