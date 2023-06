Zlot Szlakiem Twierdzy Chełmno i parada retro pojazdów. Zobacz zdjęcia z zabawy w Bieńkówce Czołgowisku

Start i meta wydarzenia to Bieńkówka - Czołgowisko w gminie Chełmno. Imprezie towarzyszyła parada ulicami Chełmna, a następnie przejazd Szlakiem Twierdzy Chełmno. Na koniec pojazdy powróciły do bazy. Było ognisko, grochówka, świetna zabawa, integracja i biwak.

Na rynek w Chełmnie wjechały retro pojazdy

W Chełmnie, uczestnicy zaprezentowali swoje pojazdy na płycie rynku, przed ratuszem miejskim. Wielu miłośników motoryzacji przyszło na starówkę, aby nacieszyć oczy pięknymi oldskulowymi pojazdami, które obecnie raczej trudno już spotkać na ulicach lub widać je niezmiernie rzadko. Na rynku zaparkowały stare motocykle, żuki, mercedesy, a także różne pojazdy wojskowe. Były pamiątkowe zdjęcia pojazdów, rozmowy o motoryzacji, wymiany doświadczeń pomiędzy posiadaczami konkretnych marek pojazdów, a także wspomnień byłych użytkowników takich motoryzacyjnych perełek. Była to także okazja by pokazać dzieciom i młodzieży co kiedyś jeździło po polskich drogach, czym jeździli - i parkowali w swoich garażach - ich rodzice lub dziadkowie.