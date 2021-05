Zmiany w 500 plus. Rząd opublikował plany zmian w programie Rodzina 500 plus. To trzeba wiedzieć [lista]

NOWE Kujawsko-Pomorskie. Więcej cudzoziemców zarejestrowano w ZUS

W województwie kujawsko-pomorskim zwiększyła się liczba cudzoziemców zgłoszonych do ubezpieczeń społecznych. Na koniec marca 2021 roku było ich niemal 28 tysięcy, co oznacza wzrost o ponad 15 procent w porównaniu do lutego 2020 roku. Ilu cudzoziemców zgłoszono do ubezpieczeń społecznych w regionie? Skąd przybywa do nas najwięcej osób?