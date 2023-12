Zmiany w wypłatach emerytur. Mamy tabelę brutto i netto grudniowych emerytur

Zmiany terminów wypłat emerytur w grudniu. Te osoby dostaną pieniądze szybciej

- Seniorzy, których termin płatności świadczenia wypada 25 grudnia, nie muszą się martwić, że zostaną bez pieniędzy na święta - przekazała PAP prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych prof. Gertruda Uścińska. Dodała, że ZUS zadbał o to, by emerytury i renty były wypłacone jeszcze przed świętami Bożego Narodzenia.

Emeryci i renciści, którym ZUS wypłaca świadczenia 25. każdego miesiąca, w grudniu otrzymają je przed świętami. Dotyczy to zarówno wypłat przekazywanych przez listonosza, jak i przelewów, które trafiają na rachunki bankowe - przekazał Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Te osoby dostaną emeryturę szybciej. Sprawdź, kogo dotyczy zmiana terminu

Świadczenia, z terminem płatności wyznaczonym na 25 grudnia, doręczane przez listonoszy trafią na pocztę 19 grudnia, a przekazywane do banku – 21 grudnia. ZUS dodał, że do końca grudnia pieniądze otrzymają także osoby, których termin wypłaty świadczenia przypada na 1 stycznia 2024 r. i ZUS przekaże środki na pocztę 22 grudnia, a do banku - 28 grudnia.