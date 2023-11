Znaki zodiaku - cechy charakteru. Tak zachowują się osoby spod danego znaku według horoskopu

Horoskopy powinniśmy traktować jako swego rodzaju przepowiednie, czasem ostrzeżenie, ale nie traktować ich zbyt dosłownie. Szczególnie psychologowie zwracają uwagę na to, że horoskop to sfera pewnego rodzaju magii, która charakterystyczna jest dla wczesnego dzieciństwa. Zatracanie się w horoskopach to dla nich pewnego rodzaju cofanie się emocjonalne. Zwolennicy horoskopów podkreślają, że nie biorą wszystkiego dosłownie, a jest to jedynie zabawa, rozrywka.