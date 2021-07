Znamy szczegóły rewitalizacji Parku Jana Pawła II w Brodnicy. Będą nowe ławki, wyposażenie placu zabaw, budki lęgowe i... wycinka 80 drzew

Rewitalizacja Parku Jana Pawła II w Brodnicy budzi kontrowersje

Pierwsze kontrowersje związane z rewitalizacją Parku Jana Pawła II w Brodnicy pojawiły się już w listopadzie 2020 r., gdy okazało się, że z dwunastu zaproponowanych przez mieszkańców pomysłów do realizacji w ramach tej rewitalizacji, uwzględniony zostanie tylko jeden. Takie pomysły mieszkańców, jak m.in. stworzenie ścieżki rowerowej wzdłuż parku przy ul. Kościelnej, wybudowanie między kładką na Drwęcy (między Parkiem Anny Wazówny i Parkiem Jana Pawła II) a mostem przy ul. Sienkiewicza "miasteczka ruchu drogowego", stworzenie w parku boiska czy ustawienie tablic z wizerunkiem osób, które były ważne dla miasta poszły "do kosza", ponieważ miasto musiało złożyć wniosek o dofinansowanie rewitalizacji Parku Jana Pawła II do końca 2020 r. i nie było już czasu na wprowadzanie zmian w projekcie. Spośród dwunastu pomysłów mieszkańców uwzględniono tylko jeden, w dodatku częściowo - rewitalizację Niskiego Brodna i remont Brodnickiego Domu Kultury, który to ma być wykonany, ale z opóźnieniem. Więcej o tym pisaliśmy pod tym linkiem.