Zooleszcz GKM Grudziądz - Stal Gorzów. Goście zabrali punkty i nadzieje na play off

W niedzielnym meczu ze Stalą grudziądzanie jechali więc pod dużą presją. Plan minimum - wygrana za dwa punkty - dawał niewiele biorąc pod uwagę, że w ostatniej rundzie GKM pojedzie do Częstochowy (Unia do Krosna). By zyskać przewagę nad leszczynianami, GKM musiał wywalczyć również bonus. To oznaczało wygraną ze Stalą różnicą minimum 13 punktów.