Zosia, Zośka, Zosieńka, czyli Zosia z Wałdowa wygra z SMA! Polacy zebrali na jej leczenie 9,5 mln zł. Szcześniewscy są wdzięczni

Zosia ma 20 miesięcy, waży ok. 9,5 kg. Jak wiele innych dzieci nie zakwalifikowała się do programu refundacji leczenia rdzeniowego zaniku mięśni przez Ministerstwo Zdrowia. Nie spełnia warunków, bo skończyła sześć miesięcy i nie przeszła badań przesiewowych. Rodzicie dowiedzieli się, że choruje, gdy miała sześć miesięcy. Teraz badania przesiewowe są już realizowane. Dzieci chore na SMA, by dostać terapię genową z NFZ, wcześniej nie mogą też przyjmować innego leczenia.