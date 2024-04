ZUS i OFE czy tylko ZUS? Oto ważny termin - zdecyduj, co z Twoją składką emerytalną

Zakład Ubezpieczeń Społecznych uruchomił 1 kwietnia 2024 roku kolejne okno transferowe. Warto skorzystać z tej okazji i zdecydować o swojej przyszłej emeryturze.

Ostatnie okienko transferowe otwarte było w 2016 roku. W 2020 roku nie było uruchamiane z powodu pandemii koronawirusa. 1 kwietnia znowu zostało otwarte. Zatem osoby urodzone po 1968 roku do końca lipca 2024 roku mogą zdecydować, gdzie ma trafiać część ich składki emerytalnej: do Otwartego Funduszu Emerytalnego i ZUS czy tylko do ZUS-u.

Te osoby nie składają oświadczenia

Składka emerytalna to 19,52 proc. podstawy wymiaru, np. otrzymywanego wynagrodzenia z czego 12,22 proc. trafia na indywidualne konto w ZUS-ie (tzw. I filar), a 7,3 proc. na II filar. W ramach II filaru ubezpieczony może sam zdecydować, gdzie składka będzie przekazywana: czy do OFE (2,92 proc. podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie emerytalne) i na subkonto (4,38 proc. podstawy wymiaru składki), czy w całości na subkonto w ZUS-ie (7,3 proc. podstawy wymiaru składki).

Oświadczenia nie składają osoby, które nie chcą zmieniać wcześniejszej decyzji o sposobie podziału składki emerytalnej, a także osoby, które osiągną powszechny wiek emerytalny za 10 lat lub wcześniej. - W ich przypadku uruchomiony został tzw. „suwak bezpieczeństwa”, który chroni środki ubezpieczonych zgromadzone w OFE przed ewentualną utratą ich wartości. Dlatego na 10 lat przed osiągnięciem powszechnego wieku emerytalnego ZUS nie przekazuje składek do OFE, a OFE stopniowo przekazuje środki do ZUS-u, które zapisywane są na subkoncie - wyjaśnia Krystyna Michałek, regionalny rzecznikZUS województwa kujawsko-pomorskiego. Jak dodaje, jeśli ubezpieczony do tej pory nie był członkiem żadnego OFE, a chce aby część jego składki była przekazywana na rachunek do wybranego OFE, to w ciągu 4 miesięcy od złożenia oświadczenia powinien zawrzeć umowę pierwszorazową z otwartym funduszem emerytalnym, który wybierze.

Można zmienić decyzję

Oświadczenie i o sposobie podziału składki emerytalnejdotyczy przyszłych składek, które dopiero będą przekazywane. Te, które zostały rozdysponowane zgodnie z decyzją podjętą w poprzednim oknie transferowym, pozostają tam, gdzie wówczas zdecydowaliśmy o ich odprowadzeniu. Można jednak zmienić swoją wcześniejszą decyzję.

Jak to zrobić? Do 31 lipca br. należy złożyć w ZUS-ie oświadczenie o przekazywaniu składki do OFE albo zewidencjonowaniu składki na subkoncie prowadzonym przez ZUS. Druki oświadczeń (ZUS-US-OFE-03) dostępne są w każdej placówce Zakładu oraz na stronie internetowej zus.pl. - Oświadczenie można także przesłać pocztą na adres dowolnego oddziału ZUS lub elektronicznie przez Platformę Usług Elektronicznych ZUS - słyszymy.

Takie są zasady dziedziczenia

Warto wiedzieć, że środki zgromadzone na subkoncie w ZUS i OFE podlegają podziałowi m.in. w razie rozwodu, unieważnienia małżeństwa, ustania wspólności majątkowej czy śmierci. W przypadku śmierci są wypłacane osobom wskazanym przez zmarłego lub spadkobiercom. Połowa środków zgromadzonych na subkoncie w ZUS i OFE w okresie trwania wspólności majątkowej przekazywana jest na subkonto i rachunek w OFE współmałżonka (brak wypłaty gotówkowej).

Pozostała część dzielona jest pomiędzy osoby wskazane przez niego za życia, a w przypadku ich braku środki te wchodzą w skład spadku. Jeśli zmarły nie pozostawał w związku małżeńskim, to wszystkie środki zebrane w OFE i na subkoncie są wypłacane osobom wskazanym za życia lub spadkobiercom.

Gdzie złożyć wniosek: do ZUS-u czy OFE

W sytuacji, gdy zmarły miał subkonto w ZUS i nie był członkiem OFE lub kiedy był członkiem OFE, a całość środków została już przekazana na subkonto w ZUS w wyniku realizacji procesu „suwaka bezpieczeństwa” i członkostwo w OFE zostało wykreślone, podział środków na wniosek osoby uprawnionej zaczyna się w ZUS. W pozostałych przypadkach podział środków zaczyna się w OFE. Jeśli podział środków zaczyna się w OFE, to w ciągu 14 dni od podziału otwarty fundusz emerytalny zawiadamia ZUS o osobach, na rzecz których nastąpił podział środków zgromadzonych na rachunku w OFE i jaki jest udział tych osób w tych środkach. Następnie ZUS w ten sam sposób dzieli środki zapisane na subkoncie. Zarówno w przypadku otrzymania zawiadomienia o podziale środków z OFE, jak i wpływu do ZUS-u wniosku o wypłatę środków z subkonta, Zakład ma 3 miesiące na to, aby podzielić środki zapisane na subkoncie.