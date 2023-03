ZUS przyspiesza wypłaty Trzynastych Emerytur. Mamy tabele wyliczeń wypłat w marcu i kwietniu

Każdy uprawniony emeryt i rencista otrzyma trzynastą emeryturę wraz ze świadczeniem za kwiecień. Terminów płatności w ZUS w regionie jest kilka: 1., 5., 6., 10., 15., 20. i 25. dzień miesiąca. Jeśli termin płatności świadczenia przypada w sobotę, niedzielę lub w inne dni ustawowo wolne od pracy, to ZUS wypłaca je przed tym dniem wolnym.

- Dlatego emeryci i renciści, których termin płatności świadczenia przypada na 10 kwietnia, mogą spodziewać się dodatkowego zastrzyku gotówki jeszcze przed Świętami Wielkanocnymi - zapewnia Krystyna Michałek, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa kujawsko-pomorskiego.

Daniel Witowski, rzecznik prasowy Poczty Polskiej, dopowiada: - Dodatkowe świadczenia trafią za pośrednictwem Poczty Polskiej do 2 milionów Polaków. Wszystkie przekazy pieniężne z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych powinny trafić do emerytów do 25 kwietnia.

Aby otrzymać trzynastą emeryturę, nie trzeba nic robić. Zostanie ona wypłacona wszystkim uprawnionym automatycznie, bez konieczności składania wniosku.