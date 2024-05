ZUS rozpoczął wysyłkę decyzji o przyznaniu trzynastki do emerytów i rencistów. Wiemy, do kiedy dotrą do seniorów

Zakład Ubezpieczeń Społecznych wyśle łącznie ponad 8 milionów listów. Podobnie jak w ubiegłym roku emeryci i renciści w jednej kopercie otrzymają dwie ważne decyzje z ZUS-u.

- Będzie to decyzja o przyznaniu trzynastki oraz decyzja waloryzacyjna, z której dowiedzą się, o jaką kwotę ZUS zwiększył im od marca emeryturę lub rentę. W decyzji będzie wyszczególniona kwota pobranej składki oraz zaliczki na podatek dochodowy, a także kwota emerytury na rękę - mówi Krystyna Michałek, regionalny rzecznik ZUS województwa kujawsko-pomorskiego.

W marcu tego roku zwaloryzowane zostały wszystkie świadczenia długoterminowe, do których prawo do wypłaty przysługiwało na 29 lutego 2024 roku. Świadczenia wzrosły o 12,12 proc. Chodzi m.in. o emerytury, renty z tytułu niezdolności do pracy, renty rodzinne, renty socjalne, świadczenia i zasiłki przedemerytalne, nauczycielskie świadczenia kompensacyjne, a także dodatki do tych świadczeń, jak np. dodatek pielęgnacyjny czy dodatek dla sierot zupełnych.