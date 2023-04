Żużlowe prognozy ludzi futbolu. Typuje Tomasz Asensky, prezes Olimpii Grudziądz

- Stawiam na Betard Wrocław. Ma najbardziej wyrównany skład, dlatego ogra Motor Lublin. Apator powinien zakręcić się koło podium. To byłaby miła niespodzianka. Co do GKM to tradycyjnie będzie na siódmej lokacie, ewentualną szóstą uznam za sukces. Wydaje mi się, że tym razem obędzie się bez negatywnych emocji i GKM szybko zapewni sobie utrzymanie. W Polonii pewnie wyciągnęli wnioski z ostatnich sezonów i tym razem uda się im wywalczyć awans po ciężkich bojach z Falubazem Zielona Góra. Trzy zespoły z regionu w elicie to byłoby coś wielkiego. Zmarzlik obroni mistrzostwo. Ma już taką pozycję pod każdym względem, że dystansuje konkurencję - typuje prezes Asensky.