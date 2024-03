Zwaloryzowane emerytury - tabela zysku netto. Wiele przelewów już dotarło do emerytów

Zgodnie z informacją przekazaną przez rzecznika ZUS, wypłata zwaloryzowanych emerytur i rent odbywa się sprawnie i bez zakłóceń . Paweł Żebrowski podkreślił, że do marca ZUS przekazał już blisko 4 mln zwaloryzowanych świadczeń, co kosztowało ponad 1,3 mld złotych. Dodał także, że trwają przygotowania do wypłaty dla pozostałych emerytów i rencistów w kolejnych terminach.

Automatyczna waloryzacja emerytur od marca 2024

Podniesienie dodatków i ryczałtów do emerytur 2024

Waloryzacja objęła także inne świadczenia. Kwota graniczna świadczenia uzupełniającego dla osób niesamodzielnych wzrosła do 2419,33 zł. Zauważalny jest także wzrost świadczenia honorowego dla stulatków, które teraz wynosi 6246,13 zł.

Dodatki i ryczałty również zostały podniesione. Na przykład dodatek dla sieroty zupełnej wzrósł z 553,30 zł do 620,36 zł, dodatek pielęgnacyjny z 294,39 zł do 330,07 zł, dodatek za tajne nauczanie z 294,39 zł do 330,07 zł, dodatek pielęgnacyjny dla inwalidy wojennego uznanego za całkowicie niezdolnego do pracy i do samodzielnej egzystencji z 441,59 zł do 495,11 zł, a ryczałt energetyczny z 255,17 zł do 299,82 zł.