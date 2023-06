Zwiedzanie wiatraka Gustaw, piknik turystyczny. To wszystko na rajdzie "Cała Kruszwica na rowery". Jeszcze można się zapisać

Start rajdu o godz. 9.30 z parkingu przy siedzibie PTTK w Kruszwicy przy ul. Podzamcze 1, w sąsiedztwie Mysiej Wieży. Rowerzyści wezmą udział w odsłonięciu tablicy upamiętniającej 600-lecie nadania praw miejskich Kruszwicy, która zamontowana została na płw. Rzępowskim. Po dojechaniu do miejscowości Chrosno zaproszeni zostaną do zwiedzenia zabytkowego wiatraka o imieniu Gustaw. Na miejscu odbędzie się też turystyczny piknik z pokazem wypieku chleba i konkursem wiedzy o wsi Chrosno i jej okolicach. Nas najlepszych czekać będą upominki. W planach jest również wręczenie nagród laureatom konkursu fotograficznego zorganizowanego przez Miejsko-Gminną Bibliotekę Publiczną im. Stanisława Przybyszewskiego w Kruszwicy pod tytułem „Wiatrak koźlak dawniej i dziś”.

Rajd "Cała Kruszwica na rowery" w dniu 10 czerwca będzie mieć rodzinny charakter . Uczestnicy pokonają trasą z Kruszwicy do Chrosna i z powrotem, licząca 25 kilometrów, po utwardzonych drogach.

Udział w rajdzie jest bezpłatny. Ubezpieczenia od nieszczęśliwych wypadków NNW każdy z uczestników dokonuje we własnym zakresie. Zapisy na rajd trwają do wtorku 6 czerwca, do godz. 15 pod numerami telefonów: 52 351 53 03, 52 351 53 80 i 519 121 410 lub osobiście w biurze oddziału PTTK w Kruszwicy.