Zwolnienia z abonamentu RTV w październiku 2022. Małe zmiany na liście zwolnionych z opłat S

Opłacić abonament RTV powinni wszyscy, którzy posiadają odbiornik radiowy lub telewizyjny. Opłata abonamentowa jest naliczana raz, bez względu na to ile odbiorników posiadamy. Kto jest zwolniony z płacenia abonamentu RTV? Zobacz długą listę zwolnionych w 2022 roku w naszej galerii. Wszystkich zwolnionych prezentujemy na kolejnych stronach ----> Pexels Zobacz galerię (19 zdjęć)

Abonament RTV to obowiązkowa opłata ponoszona przez właścicieli telewizorów i radioodbiorników. W Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji odpowiadają, że zwolnienie od opłat przysługuje m.in. osobom, które ukończyły 60 lat oraz mają prawo do emerytury. W ostatnich tygodniach na liście zwolnionych z obowiązku opłacania abonamentu RTV doszło do małych zmian.