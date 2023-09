Życzenia imieninowe dla Agaty - najfajniejsze wierszyki [KRÓTKIE, ŚMIESZNE, SMS]

Rozsądku w życiu, umiaru w piciu. Dobrego zdrowia, pieniędzy mrowia. Ciągłej radości, szczęścia w miłości. Wspaniałej pracy, wysokiej płacy. Pomysłów wielu, dojścia do celu. Rekordów bicia i 100 lat życia.

Z okazji imienin, życzę Ci,

aby udało Ci się wszystko co zaplanowałeś,

żeby nie opuszczała Cię wytrwałość w dążeniu do celu

i pogoda ducha na co dzień.

Imieniny Agaty. Zobacz najlepsze życzenia dla Agatki [KRÓTKIE, ŚMIESZNE, SMS]

Niech Ci życie słodko płynie

Jak po morzu fale,

Niech Cię nigdy nie spotykają

Troski, łzy żale!

Dzień taki jak ten, raz do roku się zdarza.

Minie on jak sen, co się nie powtarza.

Pęk kwiatów pachnących i słońce na niebie,

moc życzeń gorących z okazji imienin dla Ciebie

Przyjmij życzenia w Twe imieniny,

Niech Cię wspomina sam Bóg jedyny,

Niech Cię prowadzi przez życia znoje

I nich Ci zsyła łask samych zdroje!