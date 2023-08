Życzenia imieninowe dla Joanny. Zobacz najlepsze życzenia dla Asi [KRÓTKIE, ŚMIESZNE, SMS]

Powyższe daty to dni, w których imieniny Joanny są najczęściej obchodzone w Polsce. Jednak warto zaznaczyć, że niektóre osoby mogą obchodzić imieniny w innych dniach, zależnie od tego, której świętej o tym imieniu są szczególnie oddane. Niektórzy świętują imieniny w pierwszym możliwym terminie po dacie urodzin.

Życzenia imieninowe dla Joanny

Kwiatów Ci nie dam, mimo szczerych chęci, Lecz słowa, które zostaną w pamięci: Życzę Ci szczęścia, dużo radości I długiej, szczęśliwej przyszłości. Niech los Ci z oczu łez nie wyciśnie, Niechaj się wszystko wiedzie pomyślnie, Wszystko, co piękne i wymarzone, W dniu Twego święta niech będzie spełnione!

W tym wyjątkowym dniu,

życzę mojej kochanej imienniczce,

wielkiej miłości, żaru namiętności,

kochanka przystojnego i męża bogatego.

Koleżanek wyrozumiałych,

by dobre rady dawały.

Urody - nie kowala,

lecz nimfy, co między stogami gania.

Życzę ci byś była szczęśliwa i zdrowa,

Przyjmij zamiast kwiatów te prościutkie słowa,

bo choć pisane na marnym papierze,

płyną z głębi serca, co Cię kocha szczerze.

Twoje imię w kalendarzu,

To jest Twój szczęśliwy dzień,

Poczta kwiatów w korytarzu,

Już za chwilę spotka Cię!

Życzeń pęki weź do serca,

I uśmiechaj często się...

Smutków niech Ci nikt nie wkręca,

Dziś są imieniny Twe!