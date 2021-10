1 i 2 listopada - wspomnienie świętych i wszystkich zmarłych. Msze św. na inowrocławskich cmentarzach i modlitwa w kościołach

W poniedziałek, 1 listopada, w uroczystość Wszystkich Świętych, wierni Kościoła katolickiego w liturgii oddają cześć osobom uznanym za święte i błogosławione, które dostąpiły już zbawienia.

To jedno ze starszych świąt kościelnych. W pierwszych wiekach chrześcijanie nie wspominali świętych. Później kultem otoczono męczenników za wiarę. Dopiero w 837 r. papież Grzegorz IV zarządził, by 1 listopada był dniem poświęconym wszystkim świętym. Jednak w Polsce przyjął się zwyczaj odwiedzania grobów bliskich 1 listopada. To również dzień niezwykle piękny w polskiej tradycji, bo pełnym zadumy i pamięci o naszych bliskich. Choć odeszli już od nas, wciąż o Nich pamiętamy, Znicze zapłoną również na mogiłach żołnierzy różnych narodowości, pod pomnikiem Powstańców Wlkp., monumentami ku chci obrońców Inowrocławia, ofiar obozu hitlerowskiego na Błoniach i na grobach 56 osób, pomordowanych w październiku 1939 r. w inowrocławskim więzieniu.