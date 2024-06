100. Mistrzostwa Polski w lekkoatletyce. Ewa Swoboda pewnie wygrywa na 100 metrów

Jedną z najważniejszych konkurencji pierwszego dnia mistrzostw Polski były eliminacje biegu na 400 m kobiet. Już w pierwszym biegu spotkały się Natalia Kaczmarek (Podlasie Białystok), aktualna mistrzyni Europy, Iga Baumgart-Witan (BKS Bydgoszcz), podpora naszej sztafety 4x400 m i Alicja Wrona-Kutrzepa (AZS UMCS Lublin), która do tej sztafety aspiruje. Na starcie stanęła także Anna Kiełbasińska (SKLA Sopot), dla której to był pierwszy start po wielomiesięcznych zmagań z kontuzją. Kaczmarek nie dała szans rywalkom chociaż biegła bardzo spokojnie. Osiągnęła 51.97 sek. Druga była Wrona-Kutrzepa (52.30), która pobiła rekord życiowy. Trzecie miejsce zajęła Baumgart-Witan (52.56). Kiełbasińska nie ukończyła biegu. Potem pojawiły się łzy, bo nie udało się zakwalifikować do sztafety na igrzyska olimpijskie do Paryża.