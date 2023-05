100 mln zł do wzięcia dla firm! Znamy zasady dofinansowania od 10 do 300 tys. zł Agnieszka Domka-Rybka

Za uzyskane dofinansowanie przedsiębiorca może zakupić m.in. maszyny, urządzenia i sprzęt chroniący przed hałasem i drganiami mechanicznymi, promieniowaniem elektromagnetycznym, urządzenia służące poprawie bezpieczeństwa pracy na wysokości. Archiwum Polska Press/Zdjęcie ilustracyjne

Tylko do 18 maja przedsiębiorcy mogą składać wnioski o dofinansowanie projektów poprawiających bezpieczeństwo pracy. W tym roku pula środków to 100 mln zł. Dofinansowanie może pokryć do 80 proc. szacowanej wartości projektu i wynieść od 10 tys. do 300 tys. zł na jednego pracodawcę.