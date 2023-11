11 listopada 2023 - co to za święto? Czy 11 listopada w Narodowe Święto Niepodległości listopada trzeba iść do kościoła? OPRAC.: Magdalena Walczak-Grudzka

11 listopada obchodzimy Narodowe Święto Niepodległości. W tym roku jest to sobota. To dzień wolny od pracy i ważna data w historii Polski. Czy 11 listopada trzeba iść do kościoła? Sprawdź, czy jest to święto nakazane w Kościele katolickim. Wyjaśniamy, czy 11 listopada - w Narodowe Święto Niepodległości - należy uczestniczyć we mszy świętej.