12 000 zł na dziecko. Tyle wniosków już złożyli rodzice w Kujawsko-Pomorskiem

Rodzinny kapitał opiekuńczy (RKO) nie jest opodatkowany i przysługuje bez względu na dochód rodziny. W jego ramach rodzice mogą otrzymać nawet do 12 tys. zł na drugie i każde kolejne dziecko w wieku od 12 do 35 miesiąca życia.

Jak złożyć wniosek o rodzinny kapitał opiekuńczy?

Wnioski o RKO ZUS przyjmuje od 1 stycznia br. drogą elektroniczną przez:

PUE ZUS,

portal [email protected],

bankowość elektroniczną.

Do tej pory w całym kraju wpłynęło 605,7 tys. takich wniosków na ok. 642,9 tys. dzieci. W Kujawsko-Pomorskim do ZUS złożono ponad 31,1 tys. wniosków na ponad 33,2 tys. dzieci. Tylko do 31 października w ramach RKO w Polsce ZUS wypłacił 3,1 mld zł, w naszym regionie - 158,9 mln zł.