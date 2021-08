12 jednostek OSP z powiatu golubsko-dobrzyńskiego przystąpiło do programu #SzczepimySię z OSP. Zbójno jest w TOP 100 jednostek w kraju

W ramach akcji strażacy OSP m.in. dowożą pacjentów do punktów szczepień oraz personel medyczny do domów tych, którym stan zdrowia uniemożliwia dotarcie na szczepienie. Mogą także organizować i prowadzić Tymczasowy Punkt Szczepień.

Jednostki OSP, które zaangażowały się we wsparcie propagowania i pomocy w dostępie do szczepień przeciw COVID-19 mogą zdobyć nagrody pieniężne. Program #SzczepimySię z OSP składa się z 3 części. Pierwsza to premia na start: 3 tys. zł dla jednostki OSP za pomoc w wykonaniu 50 szczepień pierwszą dawką. Druga to premia za szczepienia: 20 lub 40 zł (w zależności od wieku zaszczepionej osoby) dla OSP za pomoc w zaszczepieniu każdej kolejnej osoby.

Ponadto jest Konkurs OSP na Medal #SzczepimySię, w którym wybranych zostanie 300 najlepszych jednostek OSP - według liczby zrealizowanych szczepień. Na jednostki czekają nagrody – 1 mln zł za 1 miejsce, po 250 tys. zł za 2 i 3 miejsce, po 100 tys. zł za miejsca od 4 do 10, po 20 tys. zł za miejsca od 11 do 100 i po 5 tys. zł za miejsca od 101 do 300.