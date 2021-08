13 sierpnia Maraton Egzorcyzmów w bydgoskim "Heliosie"

Nocne Maratony Filmowe to nie tylko okazja do "nieprzespanej" nocy i sale kinowe oddane do dyspozycji "nocnych marków". To przede wszystkim doskonały moment na przeżycie kilku godzin w niepowtarzalnym klimacie, jaki stworzyć potrafią filmy grane jeden za drugim.

- Na 13 sierpnia przygotowaliśmy zestaw czterech filmów, których wiodącym tematem są mrożące krew w żyłach egzorcyzmy - mówi Alicja Rączka, dyrektor Kina "Helios" w Bydgoszczy.

Na początek premiera rodem z piekła - "EGROZCYZMY DNIA SIÓDMEGO". Po krótkiej przerwie klasyk gatunku, uznawany za najstraszniejszy horror wszechczasów - "EGZORCYSTA". Następnie przekonamy się co kryją "TAŚMY WATYKANU”. Na zakończenie, dla najwytrwalszych "BELZEBUB".

Bilety na Maraton Egzorcyzmów już można kupować w kasie kina i na stronie www.helios.pl w zakładce: PROJEKTY SPECJALNE