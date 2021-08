Obostrzenia w Polsce mogą wrócić? Minister Zdrowia Adam Niedzielski podaje nowe szczegóły

Kiedy mogą wrócić obostrzenia w Polsce?- Liczba zakażeń już zdecydowanie rośnie. Z tygodnia na tydzień mamy już te dynamiki wzrostowe rzędu powyżej 20 procent i tej tendencji prawdopodobnie nic na razie nie odwróci. Musimy się liczyć z tym, że w kolejnych tygodniach, szczególnie pod koniec sierpnia, a potem oczywiście wchodząc we wrzesień, będziemy mieli do czynienia z przyspieszeniem - mówił w środę (4 sierpnia) minister zdrowia Adam Niedzielski. Kiedy i gdzie mogą wrócić obostrzenia? Oto, co ogłosił minister Adam Niedzielski. Zobacz koniecznie >>>>>

Adam Jankowski