14 emerytura 2023 - kiedy wypłata? Takie kwoty netto seniorzy dostaną na konto [TABELA, TERMINY]

Czternasta emerytura została po raz pierwszy wypłacona w roku 2021 jako świadczenie jednorazowe. Jednak by zrekompensować wysoką inflację, rząd zdecydował o ponownej wypłacie świadczenia w roku 2022. Również w 2023 roku seniorzy mogą liczyć na wypłatę "Czternastek", w dodatku ma to być świadczenie stałe.Zasady naliczania 14. emerytury mają być podobne do tych z roku ubiegłego. Umożliwia to wyliczenie prognozowanych kwot, jakie mogą być wypłacone w ramach czternastej emerytury. Mamy najnowsze wyliczenia.

unsplash.com