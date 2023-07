14-latek pobity paskiem przez nieznanego mężczyznę w Bydgoszczy nad Kanałem Bydgoskim. Policja bada sprawę

Przypomnijmy: do zdarzenia doszło w sobotę, 8 lipca 2023, wieczorem - około godz. 20.00 nad Kanałem Bydgoskim. Dorosły mężczyzna miał zaatakować nastolatka w parku na wysokości Park Hotelu.

14-latek szedł tamtędy z kolegami. Po drodze, przy jednej z posesji, chłopcy zobaczyli śmietnik, a na śmietniku karton. W kartonie były stare buty, pewnie nadające się do wyrzucenia. Obok był pasek, taki od spodni, z metalową sprzączką. Chłopcy wyjęli jeden but. Zaczęli rzucać go jeden do drugiego. Ot, dla zabawy.